Zo voorkom je een inbraak tijdens je vakantie

Door: redactie

10/04/17 - 19u53 Bron: vtmnieuws.be

© Thinkstock.

video Meer en meer mensen vragen aan de politie om een oogje in het zeil te houden wanneer ze op vakantie gaan. Niet alleen tijdens de zomermaanden, maar ook nu in de paasvakantie krijgt de politie veel aanvragen om 'vakantietoezicht' te houden.

Vakantiefoto's

Al zijn er natuurlijk ook dingen die je zélf kan doen om dieven weg te houden. Geen dure spullen in het zicht laten liggen bijvoorbeeld, en je vakantiefoto's niet massaal delen op het internet. "Mensen kunnen erop letten hun woning zo bewoonbaar mogelijk te laten lijken", vertelt politiewoordvoerder Kim Bastiaens van politiezone Heist.



Familie en vrienden

"We raden ook aan om familie en vrienden mee een oogje in het zeil te laten houden. De rolluiken op en neer te laten, gordijnen eens af en toe te openen en te sluiten, vooral ook goed zien dat de brievenbus wordt geleegd zodat ze niet uitpuilt met post."



Gemakkelijk

Vakantietoezicht is helemaal gratis en makkelijk aan te vragen, via een formulier op de website van je politiezone - minstens een week voor je met vakantie vertrekt.