Nieuwe beveiliging aan Atomium: tien betonblokken in de vorm van een puzzel

Door: redactie

7/04/17 - 13u37 Bron: Belga

© belga.

Het Atomium wordt vanaf komend weekend aan de buitenkant beschermd tegen grote voertuigen door middel van een ketting van tien betonblokken in de vorm van een puzzel. De nieuwe veiligheidsmaatregel zorgt ervoor dat het Atomium nu volledig beveiligd is voor de drukke paasperiode.

Na de aanslagen vorig jaar werden er aan de ingang van het Atomium al nieuwe metaaldetectoren geplaatst en kwamen er zeven extra beveiligingscamera's. Om alle mogelijke dreiging de baas te kunnen, komen er nu een tiental puzzelbetonblokken. Zo worden de bezoekers buiten aan het Atomium beschermd.



De unieke blokken zijn een uitvinding van de Oost-Vlaamse aannemer op rust Willy Van Hee en worden geproduceerd door Wibloc. Ze passen als puzzelstukken in elkaar. Bij een impact vormen ze een ketting die aangespannen wordt. Zodra ze volledig opgespannen zijn, zullen de blokken nog slechts enkele meters bewegen.



"Nieuwe concept is prachtig"

"Het Atomium bevindt zich enigszins in een put en heeft een lange aanloopstrook. In de gewone betonblokken vonden we onze gading niet en dit nieuwe concept van de puzzel vonden we prachtig", vertelt adjunct-directeur van het Atomium Johan Vandenperre.



Het Atomium wordt de eerste klant van Wibloc. Het patent werd nog maar net verkregen. Nu worden eerst gewone grijze blokken geplaatst, maar Wibloc werkt al aan een aantrekkelijkere variant met bloembakken. Die zullen de grijze blokken later vervangen.