Ferrari opent hoogste en snelste achtbaan van Europa

Sven Van Malderen

6/04/17 - 21u28 Bron: Ferrari Land

Gordels vast! In Salou-Villa Seca -op een dik uur rijden van Barcelona- kan u sinds vandaag de snelste en hoogste achtbaan van Europa uitproberen. De Red Force haalt in amper vijf seconden een duizelingwekkende snelheid van 180 km/u. Daarna gaan de waaghalzen 112 meter de lucht in. De snelste rollercoaster ter wereld staat met 240 km/u nog steeds in Ferrari World in Abu Dhabi.

De nieuwste constructie vormt het paradepaardje van 'Ferrari Land', een paradijs voor racefanaten dat in het themapark PortAventura ondergebracht werd. Bedoeling is om net dezelfde sensatie te voelen als wanneer Formule 1-rijders eens stevig optrekken.



1.500 nieuwsgierigen stonden vandaag paraat voor de grote opening. Speciaal voor de gelegenheid maakte ook testpiloot Marc Gené zijn opwachting. © afp.

Het terrein beslaat 70.000 vierkante meter, er is dus nog veel meer lekkers in petto. Denk maar aan het grote centrale gebouw, met het silhouet van een Ferrari. Via acht haast levensechte simulatoren kan u zomaar door de straten van Rome of op legendarische circuits racen.



De Ferrari-galerij biedt dan weer een interactieve ervaring, met weetjes over de geschiedenis van het prestigieuze team. En de handigste diehardfans kunnen het tegen elkaar opnemen in een wedstrijdje 'om ter snelst de banden op een racewagen vervangen'. © getty.