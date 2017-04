"Regering-Trump wil gsm's en sociale netwerken van toeristen uitvlooien"

SVM

Toeristen die naar de Verenigde Staten trekken, zouden binnenkort wel eens verplicht kunnen worden om hun telefooncontacten en de paswoorden van hun sociale netwerken vrij te geven. Het zijn enkele van de maatregelen die de Amerikaanse regering overweegt om de veiligheidscontroles te verscherpen, schrijft de Wall Street Journal vandaag.

De kans bestaat bovendien ook dat uw financiële data opgevraagd zullen worden en dat u vragen over uw ideologie zal moeten beantwoorden. "De VS willen dat reizigers tot onze voldoening bewijzen dat hun bezoek legitiem is", aldus een adviseur van het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid.



Een herziening van de veiligheidscontroles is bezig, maar het is niet duidelijk hoever het er precies mee staat. De veranderingen zouden ook kunnen gelden voor de 38 landen die deel uitmaken van het Visa-Waiver-programma (de zogenoemde ESTA-aanvraag). Daarbij horen onder meer België, Duitsland en Frankrijk.



President Donald Trump pleitte tijdens zijn campagne meermaals voor "een extreme doorlichting" van de mensen die het land binnenkomen.