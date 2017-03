Drukke paasuittocht met pak schoolverzuimers op Brussels Airport: "1.000 euro uitgespaard"

Door: Robby Dierckx

31/03/17 - 15u14 Bron: Eigen berichtgeving

Nicky en Katleen en hun vier kinderen nemen vandaag, een dag voor het begin van de paasvakantie, al het vliegtuig. © photo news.

De grote paasuittocht op Brussels Airport zorgt vandaag niet voor problemen. Nochtans telt de luchthaven vandaag maar liefst 75.000 vertrekkende en aankomende passagiers. Opvallend: opnieuw heel wat kinderen stappen een dag voor de start van de paasvakantie al op het vliegtuig. Komende maandag belooft het nog drukker te worden, want dan worden 77.000 passagiers verwacht.

"Ondanks de enorme drukte verloopt alles relatief vlot", zegt Anke Fransen van Brussels Airport. "We wisten dat we 75.000 passagiers zouden tellen, zodat we de nodige maatregelen konden nemen."



Zo kiest de luchthaven opnieuw voor een 'family lane'. Gezinnen met kinderen kunnen op drukke dagen in deze paasvakantie in een aparte rij aanschuiven aan de handbagagecontrole om alles vlotter te laten verlopen. Die maatregel is nodig, want ondanks dat de paasvakantie pas morgen begint, stapten er vandaag toch al heel wat kinderen op het vliegtuig.



Schooldirectie

Zo ook Nicky en Katleen met hun vier kinderen uit Antwerpen. "Door vandaag al te vertrekken, sparen we maar liefst 1.000 euro uit", vertelt Katleen. "We brachten de schooldirectie op de hoogte en die liet weten dat het geen probleem was aangezien het pas de eerste keer is dat we al een dag voor de vakantie vertrekken. Bovendien stond er op de laatste schooldag voor de paasvakantie niets speciaals gepland in de school."



Ook Bie, Johan en hun zoon Niel (11) uit Mol vertrokken deze ochtend al richting de Spaanse zon. "De vliegtickets zijn 400 euro goedkoper omdat we vandaag al vertrekken", klinkt het. "Onze zoon heeft zijn rapport gisteren al gehad en vandaag zou hij enkel wat spelletjes spelen op school. Veel zal hij met andere woorden niet missen."



Maandag belooft de absolute recorddag van de paasvakantie te worden op Zaventem. Dan landen en vertrekken maar liefst 77.000 passagiers. In de hele paasvakantie verwacht de luchthaven 1,3 miljoen reizigers. De populairste bestemmingen zijn Spanje, de Canarische Eilanden en Turkije.