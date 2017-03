Veel strengere controles voor wie in of uit Schengenzone wil

SPS

31/03/17 - 13u37 Bron: Belga

© belga.

Wie in de toekomst de Schengenzone wil verlaten of betreden, zal vanaf 7 april langer moeten aanschuiven op de luchthavens, in het treinstation en in de havens. Vanaf die datum verstrengen immers de identiteitscontroles.

Tot voor kort kon de reiziger vrij vlot voorbij de grenscontrole. Over het algemeen controleerde de politie de geldigheid en de echtheid van het identiteitsdocument en keek ze of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond.



Dat verandert vanaf 7 april. Voor wie binnen de Schengenzone reist, blijven de regels hetzelfde. Wie echter de Schengenzone wil verlaten of betreden, wordt strenger gecontroleerd. Een nieuw artikel in de Schengengrenscodereglementering verscherpt de veiligheidsmaatregelen en bepaalt dat de grenspolitie voortaan elke reiziger in de politionele databanken moet checken. Onder meer de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Azië liggen niet in Schengen.