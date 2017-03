De bikinibarista's die Tom Waes' hart sneller deden slaan veroveren de VS

© Bikini Beans Espresso..

Tom Waes bestelde gisteren in zijn reisprogramma maar wát graag koffie aan een standje met zogenaamde bikinibarista's ergens in het noordwesten van de VS. "Een hele bus vol", stelde de schaars geklede koffiedame vereerd vast. "Ben je speciaal voor ons gekomen? Wat lief!" Only in America, dit fenomeen van barista's die je bedienen met enkel wat tepelverhullende tape op de juiste plaats én een strak zwembroekje om het begeerlijke lijf. Ze lijken stilaan de hele VS te veroveren.

© screenshot YouTube. Het is niet eenduidig wanneer de eerste keet met bikinibarista's in de VS precies de deuren opende. Het moet in Seattle in de staat Washington geweest zijn, ergens begin jaren 2000. Het concept bestond toen al zo'n twintig jaar in landen als Chili en Japan. Seattle is niet toevallig ook de thuishaven van de megaketen Starbucks: Washington draagt niet zomaar de officieuze titel van meest op cafeïne verzotte staat van de VS. Koffie dus, én ook bikini's. In Seattle? Bwa, in pakweg Californië lopen er constant overal dames in bikini rond met dank aan de alomtegenwoordige zon, terwijl het klimaat in het grijze Seattle daar enkel van kan doen dromen. Ideaal dus om die droom op te wekken vanuit een gezellige koffiezaak.



Tijdens de toch eens bloedhete zomer van 2003 lanceerde ene Lori Bowden in Tukwila als promotie voor haar koffiekraampje van amper 6,5 vierkante meter, Cowgirls Espresso, de 'Bikini Wednesday'. Meteen een schot in de roos, en dat blijft het tot vandaag in de hele keten die Cowgirls Espresso inmiddels geworden is.



Het concept van de bikinibarista's - jonge, bevallige meisjes in bikini, lingerie of panty's - was geboren en brak al snel door in heel de staat Washington. Ook de rest van Noordwest-Amerika (de staten Oregon en Idaho) ging voor de bijl. In 2014 waren er volgens de Wall Street Journal in de drie genoemde staten al meer dan 130 van dat soort koffiekraampjes. Een lucratieve bezigheid voor de eigenaars die volgens ABC News dubbel zoveel winst maakten als de concurrentie. Lees ook Twitterrelletje rond "feministische" eigenares van koffiezaak met bediening in bikini

Maar er kwam al even snel heftige kritiek, niet in het minst van concurrenten die wél netjes gekleed hun klanten bedienden en die hun winsten zagen afkalven. Aan sommige van die zwoele koffiestandjes bleef het ook niet bij de sexy outfit van de dames, maar werden er daarnaast nog andere diensten aangeboden tegen betaling. Er zijn verhalen bekend van barista's die zo meer dan een half miljoen dollar op hun rekening konden bijschrijven. Maar zoiets heet prostitutie en de politie trad op in steden als Everett en Edmonds, waar in 2011 Java Juggs, bijvoorbeeld, werd aangeklaagd voor prostitutie.



De klanten lusten alleszins pap van dit soort koffie en ook in North Carolina, Colorado, Ohio, Florida, Maryland, Georgia, Texas, Missouri en Las Vegas staken gelijkaardige bedrijfsformules de kop op. Een keten als Bottoms Up Espresso is onder meer in de staat Californië te vinden. Buiten de VS opende Laura Maggi in 2012 in het Italiaanse Bagnolo Mella (bij Milaan) een gelijkaardige koffiezaak, Le Cafe, waar 'sexpresso' geserveerd wordt. Van in het begin lokte ze controverse uit.