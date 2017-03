De Westhoek gepromoot op de tonen van Wim Opbrouck

Laurie Bailliu

9/03/17 - 15u41 Bron: Eigen berichtgeving

video Toerisme Westhoek heeft een promofilmpje gelanceerd op een lied van Wim Opbrouck. Een jong koppel trekt door de Westhoek en ze ontdekken onder andere de Menenpoort in Ieper, de Vredesmolen in Klerken en de Kinderbrouwerij in Poperinge.