Tunisair herneemt vluchten na vechtpartij tussen piloten en technici

9/03/17 - 13u33 Bron: Belga

© belga.

De vluchten van Tunisair, dat ook op Zaventem vliegt, worden deze namiddag "gedeeltelijk en progressief" hernomen, nadat de volledige vloot verschillende uren aan de grond gehouden werd na ernstige sociale spanningen tussen piloten en technici. Volgens radio Mosaïque FM braken in Tunis gevechten uit tussen vliegtuigbemanning - een boordcommandant en zijn copiloot - en technici voor aanvang van een vlucht naar Parijs.

"Na enkele uren van onderbreking zullen de activiteitein van Tunisair 'gedeeltelijk en progressief' hernomen worden", aldus de luchtvaartmaatschappij in een persbericht. Tunisair had eerder op de dag aangekondigd tot nader order alle vluchten te schrappen, na een gevecht tussen piloten en technici.



De politiediensten moesten vanochtend ter plaatse komen en ook minister van Transport Anis Ghedira ging naar de luchthaven. Die laatste kondigde aan een crisiscel in het leven te roepen.



De nationale Tunesische luchtvaartmaatschappij beschikt over een vloot van 29 vliegtuigen en biedt dagelijkse vluchten aan naar Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.