Vlaamse skiërs filmen eigen redding uit stoeltjeslift

5/03/17 - 18u00 Bron: Eigen berichtgeving

video Een groep skiërs heeft tweeënhalf uur vastgezeten in een geblokkeerde skilift in het Oostenrijkse Nassfeld. Onder hen ook enkele Vlamingen. Bij hun thuiskomst vanmorgen deden zij het verhaal aan vrienden en familie, en toonden hen de hallucinante beelden.

Zo'n twintigtal skiërs raakten donderdagnamiddag geblokkeerd op 30 meter hoogte. Het duurde even voor de skiërs geïnformeerd raakten over het technische defect. Verschillende helikopters brachten de reddingsteams ter plaatse. Zij klommen in de palen en van daaruit schoven zij over de kabels verder tot aan de stoeltjes.

Na tweeënhalf uur raakte iedereen veilig beneden. Tegen die tijd was ook de oorzaak van het defect al verholpen. In het dalstation was een buis van een veiligheidsnet geblokkeerd geraakt in één van de stoeltjes. Daardoor was het veiligheidsmechanisme in werking getreden en had de volledige lift stilgelegd.