De Mol lokt meer reizigers naar Zuid-Afrika

Door: redactie

26/02/17 - 10u59

© VIER.

Het populaire tv-programma De Mol speelt zich dit jaar af in Zuid-Afrika en dat merken ze bij online reisagent CheapTickets.be. Het aantal boekingen naar Zuid-Afrika is sinds de eerste uitzending van het programma op 6 februari zelfs gestegen met 67%.

Vliegreizen naar Kaapstad en Johannesburg worden vaker gezocht en geboekt. Zo is het aantal zoekopdrachten voor Kaapstad gestegen met 55% en het aantal boekingen met 67%. Johannesburg laat zelfs 110% meer boekingen zien.



"De populariteit van het avonturenprogramma speelt zeker een rol bij de verhoogde belangstelling voor reizen naar Zuid-Afrika. Er wordt niet alleen meer geboekt en gezocht via onze site, maar ook meer gegoogled 'op Zuid-Afrika'. Kijkers van het programma zijn blijkbaar niet enkel op zoek naar De Mol maar ook naar een leuke vakantiebestemmingen.", zegt Aniek Augustijn, commercieel manager van CheapTickets.be.



Reizen Waes

"Daarnaast zien we elke zondagavond een piek aan zoekopdrachten na de aflevering van Reizen Waes. Echter bezoekt Tom Waes bestemmingen die minder toegankelijk zijn en zal het voor de meeste mensen toch bij dromen blijven. Maar het wakkert de reislust zeker aan."