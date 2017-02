Vlaming stond vijf uur stil aan Duitse tunnel: "Dit zou in België beter opgevangen geweest zijn"

Door: redactie

25/02/17 - 21u22 Bron: Eigen berichtgeving

© Kos.

Een Vlaming die naar het Oostenrijkse Lechtal wilde reizen, heeft vandaag vijf uur stilgestaan aan de grenstunnel bij Füssen. "Om 1 uur 's nachts zijn we vertrokken uit Halen en het ging enorm vlot", aldus verkeersdeskundige Gerry Peeters. "Maar dan moesten we beslissen, de alternatieve route nemen of niet? Er was nog zo weinig verkeer dat we voor de snelweg gekozen hebben, maar vier kilometer verder stond alles plots vast."

"Volgens mij is de coördinatie tussen Duitsland en Oostenrijk niet optimaal verlopen. De politie kwam langs, met de vraag hoe lang we daar al stonden. Ze kenden de oorzaak van de file dus duidelijk zelf niet. Enkele mensen hadden ook pech in de file of hadden een lichte kop-staartaanrijding."



De miserie werd dus enkel maar groter, met niet alledaagse taferelen tot gevolg. "Mensen deden hun gevoeg in de berm, kinderen gingen op de pechstrook spelen. Als zoiets in ons land zou gebeuren, treedt er een systeem in werking. Dan komt het Rode Kruis bijvoorbeeld water uitdelen. Hier hebben we op die ene politiepatrouille en de pechverhelping na niemand gezien."



Maar het kon blijkbaar nog erger. "We hebben van enkele landgenoten in het hotel gehoord dat ze zeven uur stilgestaan hebben. Die tournée minérale heb ik maar prompt opgegeven."