Luchthaven Hamburg even volledig dicht wegens sterke geurhinder: 50 gewonden

Door: redactie

12/02/17 - 13u48 Bron: DPA

De luchthaven van het Duitse Hamburg is vanmiddag gedurende een uur volledig afgesloten nadat tientallen passagiers klaagden over ademhalingsproblemen en pijnlijke ogen. Vijftig mensen zouden gewond zijn. In eerste instantie wordt gedacht aan een "onbekende substantie" die door het aircosysteem werd verspreid.