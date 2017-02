"Visavrij naar VS reizen onder druk voor Belgen"

bewerkt door: redactie

"Het wordt niet evident het huidige systeem waarmee Belgische burgers relatief visavrij naar de VS kunnen reizen, te behouden." Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de krant De Tijd.

"De Amerikanen geven aan dat ze niet volledig tevreden zijn over de informatie die ze van ons krijgen. Ze zien België als hellhole Brussels", aldus de staatssecretaris. "We hebben drie maanden de tijd gekregen om te bewijzen dat we in orde zijn met alle vereisten." Elders in de regering wordt dat beaamd. "De Amerikanen hebben eisen gesteld voor het behoud van het visavrij reizen."



Alles past in een wettelijk verplichte tweejaarlijkse evaluatie. Een Amerikaanse delegatie bezocht eind november ons land. Ze werkt aan een rapport over de Belgische situatie dat in maart in het Amerikaanse parlement wordt verwacht.