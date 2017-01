83,6 miljoen bezoekers: luchthaven Dubai blijft drukste ter wereld

Door: redactie

De internationale luchthaven van Dubai heeft het voorbije jaar 83,6 miljoen bezoekers over de vloer gekregen, een nieuw record. De luchthaven blijft daarmee de drukst bezochte luchthaven ter wereld.

De luchthaven in de Verenigde Arabische Emiraten ligt ideaal, tussen Europa en Azië, en zag zijn bezoekersaantal het voorbije jaar met 7,2 procent groeien. De luchthaven is de thuisbasis van Emirates, op zijn beurt de grootste luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosten.



Dubai International Airport is al drie jaar op rij de mondiale nummer één. Voordien was dat Londen Heathrow. Vorig jaar werd er nog een nieuwe terminal in gebruik genomen, goed voor een investering van 1,2 miljard euro.



In 2017 verwacht men in Dubai 89 miljoen passagiers.