Reizen naar hotspot Gambia plots afgeraden: de alternatieven

Door: Celien Moors

18/01/17 - 15u32 Bron: Eigen berichtgeving

Toeristen verlaten hun hotel in Gambia na het aangepaste reisadvies. © afp.

Nu Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar hotspot Gambia afraadt, moeten we de zon ergens anders gaan zoeken. Travel World verwijst z'n reizigers door naar buurland Senegal, volgens de touroperators ligt het beste alternatief aan de Rode Zee in Egypte en in Kaapverdië.

© Instagram. De stranden van Gambia werden recent overspoeld door BV's en dat bleef niet onopgemerkt. Ook heel wat andere Belgen boekten een ticket richting 'the smiling coast of Africa', ook wel het nieuwe Egypte genoemd: in Gambia was het veilig, warm, niet te duur, en dat op slechts een zestal uurtjes vliegen.



Maar omwille van politieke onrust in het land zag Buitenlandse Zaken zich gisteren genoodzaakt het reisadvies aan te scherpen. Reizigers moeten terugkeren, geplande vakanties worden omgeboekt of geannuleerd.

Waar dan? Tja, waar kan je dan wél nog veilig in de zon liggen, zonder je blauw te betalen? Travel World, dat de boekingen voor Gambia zag verdubbelen ten opzichte van vorig jaar, kijkt naar buurland Senegal. "Meer specifiek de kustplaats Saly doet het enorm goed als alternatief: je kan er genieten van de Afrikaanse cultuur, bent zeker van de zon, vliegt even ver en betaalt met 700 euro een vergelijkbare prijs als in Gambia", zegt eigenaar Lieven Bossaert. "De laatste twee jaar zagen we de populariteit van Senegal zelfs verdriedubbelen."

Senegal zit niet in het aanbod van touroperator Tui, maar ook daar zijn er mooie alternatieven. "Voor de mensen die gepland hadden om naar Gambia te vertrekken, bieden we goedkope last minutes aan naar de Egyptische badplaatsen aan de Rode Zee. Zo reis je momenteel een week naar een viersterrenhotel in Marsa Alam voor 349 euro", zegt Piet Demeyere van Tui. "Je hebt er zongarantie, het is er wel degelijk veilig én de kwaliteit van de hotels is er zelfs beter dan in Gambia."

Ook al vraagt Buitenlandse Zaken extra waakzaamheid voor reizen naar het Rode Zee-gebied, ze worden absoluut niet afgeraden. Dat merkt Tui in het aantal boekingen. "Voor deze winter werden er 30 procent meer vliegvakanties geboekt naar onze drie bestemmingen Sharm el-Sheikh, Marsa Alam en Hurghada, voor de zomer zitten we zelfs met een stijging van 147 procent", aldus Demeyere.



"Deels zijn passagiers opnieuw overtuigd van de verhouding prijs-kwaliteit in Egypte, deels is de geopolitieke situatie in het land al een tijdje uit de media is en werden er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Voor dergelijke all in-vakanties kom je meestal ook niet buiten het hotelcomplex."