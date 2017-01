Nieuw wereldwijd toeristenrecord ondanks terreur

Marc Uyttenhove

17/01/17 - 18u10

Vakantiegangers in grote delen van de wereld hebben zich niet laten afschrikken door aanslagen en internationale conflicten. Het aantal toeristen dat in het buitenland op reis ging, is vorig jaar zelfs met 3,9% gestegen tot meer dan 1,23 miljard. Dat is een record, aldus de VN-toerismeorganisatie UNWTO.