Air India reserveert stoelen voor vrouwen als maatregel tegen aanrandingen

Door: redactie

17/01/17 - 11u46 Bron: metro.co.uk

© Kos.

De Indiase luchtvaartmaatschappij Air India biedt stoelen aan in voor vrouwen voorbehouden delen van het vliegtuig. Dit als maatregel tegen de vele aanrandingen waarvan vrouwen op vliegtuigen het slachtoffer worden. Zes rijen stoelen in economy reserveert Air India voor vrouwen die alleen reizen.

"Het is onze verantwoordelijkheid als nationale vliegmaatschappij om het comfort van onze vrouwelijke passagiers te verhogen", zo stelt manager Meenakshi Malik in The Hindu.



Vrouwen hoeven niet extra te betalen om in de speciaal voor hen voorbehouden stoelen te gaan zitten.



Als bijkomende maatregel voorziet Air India op elk vliegtuig twee paar handboeien waarmee de bemanning lastige passagiers in bedwang kan houden.