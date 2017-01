Derde lawinedode in zes dagen in Oostenrijk: Nederlander (33) omgekomen

Door: redactie

Een 33-jarige Nederlander is vandaag in Oostenrijk om het leven gekomen nadat hij door een lawine in Lech-Zürs in de deelstaat Vorarlberg was bedolven, meldt de Oostenrijkse omroep ORF.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en zegt dat het om een 33-jarige Amsterdammer gaat. Hoewel een reddingshelikopter binnen een paar minuten ter plekke was, mocht hulp niet meer baten, aldus de ORF. Volgens de reddingsdiensten ontstond de lawine rond 12.30 uur. Eerst werd uitgegaan van meerdere personen die onder de sneeuwmassa terecht waren gekomen. Later werd duidelijk dat het alleen de Nederlander betrof.



De Amsterdammer was in gezelschap van een andere Nederlander en een gids toen de ramp zich voordeed. Die werden niet geraakt door de lawine. Het ongeval speelde zich buiten de piste af. Volgens burgemeester Ludwig Muxel van Lech kwam de man onder een sneeuwlaag van anderhalve meter terecht. De lawine was driehonderd meter lang en tachtig meter breed.



Het was al de derde lawinedode in zes dagen in Oostenrijk. Afgelopen woensdag kwam een 54-jarige Duitse om toen zij werd bedolven onder een sneeuwmassa en zaterdag werd een 38-jarige Duitser door een lawine gedood.



Er is veel lawinegevaar in Vorarlberg. Boven de 1800 meter geldt alarmniveau drie, wat betekent dat er 60 procent kans is op lawines.