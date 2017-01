Buitenlandse toeristen onder slachtoffers dodelijke schietpartij Mexico

Door: redactie

16/01/17

Vier van de vijf dodelijke slachtoffers die vielen bij de schietpartij in een nachtclub in de Mexicaanse kustplaats Playa del Carmen zijn buitenlandse toeristen. Volgens de procureur-generaal van de staat Quintana Roo gaat het om twee Canadezen, een Italiaan en een Colombiaan. Vijftien mensen raakten gewond.

Vier mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident, maar volgens beveiligingsmedewerkers was er sprake van één schutter.



Tijdens het feest in de Blue Parrot Beach Club in de Caribische kuststad opende de dader het vuur op de feestgangers. In de club werd een van de laatste feesten gehouden van het BPM-festival, waarbij in tien dagen tijd 375 dance-artiesten uit verschillende landen optreden. De schietpartij is een grote klap voor het Mexicaanse toerisme, een van de weinige lichtpuntjes in de zwakke Mexicaanse economie.



De staat Quintana Roo en het omliggende schiereiland Yucatan zijn van oudsher minder gewelddadig dan andere delen van Mexico. Maar door de vele buitenlandse toeristen en een bruisend nachtleven, is er een belangrijke afzetgebied voor drugs ontstaan in en rond Playa del Carmen.