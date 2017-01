Meer dan dertig skistations deze week geopend in Wallonië, scholen binden latten aan

Door: redactie

Dankzij de aanzienlijke sneeuwval eind vorige week en de aanhoudende vorst kan er volop geskied worden in de Ardennen. Op de Hoge Venen ligt een sneeuwtapijt van zowat 50 cm. In de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen zijn een 30-tal skistations geopend.

Het grootste aanbod wacht in de provincie Luik, waar in de Oostkantons 18 skicentra het hele weekend geopend waren, hoofdzakelijk langlaufpistes. Alpijnse ski is mogelijk op vier plaatsen: Spa (Thier des Rexhons), Stoumont (Mont des Brumes), Lierneux (Le Monty) en Trois-Ponts (Val de Wanne).



Omdat de scholen de fakkel van de dagjestoeristen overnemen, is er op sommige plaatsen sprake van reservering. De stations van Weywertz en Elsenborn beschikken al over een aardig lijstje bevestigingen, vooral van scholen uit Antwerpen en Limburg. Zo wordt bijvoorbeeld in Elsenborn een school met 500 leerlingen verwacht.



In de provincie Luxemburg blijft het aanbod onveranderd met negen geopende pistes: Baraque Fraiture, Samrée, Gouvy, Martelange, Champlon en Saint-Hubert. Het skistation in Senonchamps is open tussen 13 en 17 uur, terwijl Odeigne zich toelegt op schoolreservaties. "Het huren van ski's voor particulieren is mogelijk maandag na 13 uur, dinsdag en donderdag na 11 uur en woensdag tussen 10 en 12 uur", zegt de uitbater. Op de Mauriges-piste in Bertrix wordt voor het eerst dit seizoen geskied, de piste van Anlier opent enkel woensdganamiddag.



In Henegouwen wordt er geskied in Rièze (Chimay), en in Namen op de pistes van La Croix Scaille op de Côte de Gedinne.

