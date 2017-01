Zes skicentra open in Oostkantons en Luxemburg

Door: redactie

13/01/17 - 11u25 Bron: Belga

Skipret op de Baraque Fraiture. © photo news.

Een sneeuwlaag van 25 à 30 centimeter. Meer hebben de skicentra in de Oostkantons niet nodig om hun pistes open te stellen voor het publiek. Vandaag zijn de skicentra van Weywertz, Bütgenbach, Manderfeld en Baraque Michel toegankelijk. De langlaufpistes en de skipistes van Baraque Fraiture en Samrée in de provincie Luxemburg hebben evenees hun deuren geopend.

Eerder week waren er negen pistes toegankelijk, terwijl er maar 10 centimeter sneeuw lag, maar toch besliste niet iedereen om vandaag te openen. "Dat heeft een dubbele reden", zegt Alexandre Fechir, uitbater van Signal de Botrange, "Ten eerste is de weg naar de pistes zeer gevaarlijk door de sneeuwval van vannacht, ten tweede zijn de sporen nog niet getrokken."



Ondanks de goede kwaliteit van de sneeuw gaat Signal de Botrange vandaag dus niet open. "De skiërs zouden er geen plezier aan beleven, ze zouden niet vooruitgaan. Morgen daarentegen gaan we open en kunnen de skiërs genieten van een aangename piste."



Nog meerdere andere centra zullen morgen de deuren openen. Waarschijnlijk voor minstens een week, want de weersvoorspellingen zijn gunstig.