Ruim 2,2 miljoen Belgen in 2016 op vakantie in Spanje

Door: redactie

12/01/17 - 15u36 Bron: Belga

Overvolle stranden in Benidorm. © epa.

Nooit eerder was Spanje zo populair bij Belgische toeristen. In 2016 trokken ruim 2,2 miljoen landgenoten naar het Zuid-Europese land. Goed voor een toename van 2,7 procent in vergelijking met 2015, wat blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van Toerisme die vandaag bekend werden gemaakt.

Ook in absolute toerismecijfers was 2016 een absoluut recordjaar voor Spanje. Het land telde van januari tot november 2016 75,3 miljoen buitenlandse bezoekers, een toename met bijna 10 procent in vergelijking met het vorige record.



De Britten, Fransen en Duitsers trekken het vaakst naar Spanje, gevolgd door de Italianen en de Nederlanders. Ons land staat op een zesde plaats in de ranking. De Amerikanen, Portugezen, Ieren en Russen vervolledigen de top 10.



Catalonië, met trekpleister Barcelona, is met 17 miljoen bezoekers de populairste Spaanse regio. Ook de Balearen (12,9 miljoen) en de Canarische eilanden (12 miljoen) zijn erg in trek.



De toestroom van toeristen betekent goed nieuws voor de Spaanse economie. Vakantiegangers gaven in 2016 in totaal 77 miljoen euro uit, een stijging van 8,3 procent in vergelijking met 2015. De gemiddelde toerist spendeert tijdens zijn verblijf iets meer dan 1.000 euro, wat neerkomt op een kleine 140 euro per dag.



Dat Spanje het afgelopen jaar zo populair was, heeft veel te maken met sociale onrust of terreuraanslagen in landen als Turkije, Tunesië, Griekenland en Egypte. Door de relatief goedkope euro kozen het afgelopen jaar ook meer vakantiegangers van buiten de EU voor een verblijf in Spanje.