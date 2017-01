Ook laatste Belgen die vastzaten aan Turks-Syrische grens terug thuis

Door: redactie

11/01/17 - 14u21 Bron: Belga

© VTM Nieuws.

Ook de laatste twee Belgen die door het winterweer van het afgelopen weekend vast kwamen te zitten op de luchthaven van Gaziantep, nabij de grens met Syrië, zijn weer in ons land. Het koppel uit Limburg vloog deze ochtend vanuit Gaziantep naar de Turkse hoofdstad Istanboel en is intussen terug in Zonhoven aangekomen, bevestigt Kris Doucet, een van de reizigers.