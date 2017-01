Toerist komt om bij crash vliegtuigje op Australisch strand

Door: redactie

10/01/17 - 10u40 Bron: Belga

Bij de crash van een vliegtuigje op een afgelegen strand in het noordoosten van Australië is een toerist om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond.

Het ging om een eenmotorig Cessna-vliegtuig dat neerstortte bij Agnes Waters op Middle Island, nabij het dorp 1770, in Queensland, zo is vernomen bij hulpverleners. De crash gebeurde vanochtend om 01.30 uur Belgische tijd.



"Er waren twee vliegtuigen, beide ingezet in toeristische activiteiten. Het ene toestel volgde het andere en zag het eerste neergaan", aldus woordvoerster Mindy Thomas van de hulpverleners. Daarbij kwam één passagier, vermoedelijk een vrouwelijke toerist, om het leven.



De mannelijke piloot is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet geweten hoe erg hij er aan toe is. Daarnaast liep een 13-jarige jongen een beenbreuk op. Een 29-jarige Britse vrouw liep dan weer verwondingen op aan het hoofd en de benen. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie kon nog niets zeggen over de oorzaak van de crash.