Acht wintersportcentra in Oostkantons open (en sneeuw blijft ook dit weekend liggen)

bewerkt door: redactie

6/01/17 - 10u19 Bron: Belga

sneeuwpret In de Oostkantons hebben acht wintersportcentra de pistes geopend voor het grote publiek, en ook op enkele plaatsen in de Ardennen kunnen liefhebbers terecht.

Aan het Signal de Botrange en ter hoogte van Baraque Michel ligt een laag van 11 centimeter sneeuw. Langlaufen kan in de centra van Mont Spinette, Mont Rigi, Rocherath en in Losheimergraben.



Alpijns skiën kan al in Ovifat. De centra van Wanne en Baraque de Fraiture zijn ook opengesteld.



Volgens de weersvooruitzichten zal de sneeuw in het weekend blijven liggen.