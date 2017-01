Van 1 tot 7,80 euro: zo fel verschilt prijs van glas cola in skigebieden

(sam)

infographic Reissite HomeToGo gebruikt de prijs van een groot glas cola als indicatie voor de kostprijs van een skivakantie. De verschillen zijn gigantisch, want terwijl je in het Franse Courchevel maar liefst 7,80 euro neertelt, is dat in het Bulgaarse Bansko amper 1 euro.

"In Oostenrijk vinden we zowel dure als goedkope skigebieden. Van 2,93 euro voor een glas cola in Saalbach-Hinterglemm tot 4,38 euro in het populaire Ischgl. Prijzen in Italië liggen rond 3,00 euro, goedkoper dan in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland."



Deze interactieve kaart toont de skigebieden: