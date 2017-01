Duizenden passagiers enkele uren vast door informaticapanne in VS

Door: redactie

3/01/17 - 09u35 Bron: Belga

Duizenden passagiers hebben gisteren vastgezeten op Amerikaanse luchthavens door een nationale panne in het informaticasysteem van de douane. De problemen hielden enkele uren aan.

"De douane kampt met een nationale panne. Vertragingen bij de behandeling van passagiers zijn te voorzien tot de herstelling van het systeem", aldus de luchthaven van Fort Lauderdale, een van de voornaamste hubs voor de VS en de Caraïben.



Een woordvoerder van het douanedepartement zei dat verschillende luchthavens getroffen waren door een verstoring in het informaticasysteem en dat "onmiddellijk maatregelen zijn getroffen om het technisch probleem op te lossen". Niet snel genoeg echter, getuige de duizenden vermoeide passagiers die net waren geland, maar aan de douane vast stonden.



Na enkele uren was het euvel verholpen. Het zou niet gaan om kwaad opzet.



Volgens een verantwoordelijke van de internationale luchthaven van Miami waren meer dan 30 internationale vluchten getroffen. Ook de luchthavens Atlanta Hartsfield en Boston Logan voelden de problemen, aldus nog de autoriteiten.