Luchtvaartmaatschappij Air Belgium lanceert ontwerpwedstrijd voor uniformen

1/01/17 - 17u45 Bron: Belga

De luchtvaartmaatschappij in oprichting Air Belgium, die in de loop van dit jaar vluchten wil gaan aanbieden tussen België en China, heeft een ontwerpwedstrijd gelanceerd voor de uniformen die haar piloten en het cabinepersoneel zullen dragen. De winnaar krijgt 10.000 euro, zo staat op de website van Air Belgium.

"Het doel van de wedstrijd is om ons te helpen bij de keuze en het ontwerp van de uniformen die het toekomstige vliegend personeel - piloten, stewards en stewardessen - zal dragen", zo luidt het in het wedstrijdreglement.



Air Belgium is concreet op zoek naar in België wonende ontwerpers tussen 18 en 30 jaar oud. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 januari de tijd om zich in te schrijven via de website van de maatschappij. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt tijdens een vergadering uitleg over de vereisten voor de uniformen. Nadien krijgt hij of zij ongeveer een maand de tijd om een ontwerp te creëren. Begin maart zou de winnaar bekend moeten zijn.



Air Belgium is een luchtvaartmaatschappij in oprichting. Ze wil in de loop van 2017 vluchten opstarten (met Airbus A340-300) tussen België "en verschillende grote steden in China". Het is nog niet duidelijk vanop welke Belgische luchthaven Air Belgium zou gaan vliegen.



De maatschappij lanceerde een maand geleden ook een oproep voor piloten en cabinepersoneel.