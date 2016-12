Cuba 'hotter' dan ooit tevoren bij toeristen

Door: redactie

31/12/16 - 18u21 Bron: AFP

© ap.

Zowat vier miljoen toeristen bezochten het afgelopen jaar Cuba. Dat zijn er dertien procent meer dan in 2015. De stijging is dubbel zo groot als verwacht en komt vooral door de toename van Noord-Amerikaanse en Europese toeristen, zegt het ministerie van Toerisme.

Toerisme is de tweede bron van inkomsten in Cuba. Door de dooi in de relaties met de Verenigde Staten, die nu bijna twee jaar geleden werd ingezet, komen heel wat Amerikanen naar het communistisch bestuurde eiland afgezakt. Tijdens de eerste jaarhelft van dit jaar waren de Amerikanen de derde grootste groep toeristen op Cuba, na de Canadezen en de Cubanen die in het buitenland wonen.