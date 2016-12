Madrid verhoogt terreuralarm voor nieuwjaarsfeesten

Door: redactie

Madrid heeft uit bezorgdheid voor een mogelijke terreuraanslag bijzondere veiligheidsmaatregelen aangekondigd voor het traditionele nieuwjaarsfeest en andere grote evenementen van de komende dagen. Voor het nieuwjaarsfeest op het plein aan de Puerta del Sol zullen onder andere zware voertuigen en afsluitingen opgesteld worden. Dat heeft de vrouwelijke prefect van de Spaanse hoofdstad, Concepción Dancausa, gezegd. Gelijkaardige maatregelen zijn voorzien voor de Silvestercorrida van 31 december en de Driekoningenstoet van 5 januari.

Voor die evenementen stromen jaarlijks tienduizenden mensen bijeen in Madrid. Dancausa kondigde ook de aanwezigheid van duidelijk meer politie dan de vorige jaren aan. Er is weliswaar geen concrete bedreiging, maar men wil er alles aan doen om bloedbaden zoals in Berlijn en Nice te voorkomen. "Absolute veiligheid kan natuurlijk niet gegarandeerd worden, maar onze veiligheidspolitie zal er alles aan doen om iedereen te beschermen", verklaarde de voor de veiligheid in de hoofdstad bevoegde afgevaardigde van Binnenlandse Zaken aan de pers.



Na verschillende aanslagen had Spanje in juni 2015 het terreuralarm verhoogd naar de op een na hoogste fase. Voor "kritische infrastructuur" zoals luchthavens en treinstations, kerninstallaties en ambassades gelden sindsdien al verstrengde veiligheidsmaatregelen. Sinds de zomer van 2015 werden in Spanje al 174 jihadisten gevat.