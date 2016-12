China plant 'toiletrevolutie' om toeristen te lokken

Door: redactie

27/12/16 - 14u37 Bron: Reuters

Openbare toiletten in Peking in 2012, toen de overheid een wet uitvaardigde die stelde dat in openbare toiletten niet meer dan twee vliegen mogen worden aangetroffen. © afp.

China wil zijn toeristische sector aanzwengelen en daarvoor richt het land de aandacht op twee zaken: oude industriesteden en openbare toiletten. De ingrepen moeten ervoor zorgen dat het toerisme een grotere bijdrage levert aan de economische groei van het land.

China investeert de komende vier jaar maar liefst 290 miljard dollar in toerisme, wat moet leiden tot een jaarlijkse investeringsgroei van meer dan 14 procent.



Steenkoolmijnen worden parken

Oude industriële steden, voornamelijk in het noorden van het land, zullen worden aangemoedigd om het toerisme te ontwikkelen. De overheid belooft bovendien in die gebieden 'demonstratiebasissen' op te zetten. Verschillende steden hebben al inspanningen geleverd om gesloten steenkoolmijnen om te vormen tot amusementsparken.



100.000 nieuwe openbare toiletten

Het plan belooft ook een 'toiletrevolutie', ingegeven door de vele klachten over sanitaire faciliteiten op toeristische hotspots. De overheid streeft ernaar tegen 2020 niet minder dan 100.000 nieuwe openbare toiletten te installeren. In hun strijd tegen vieze toiletten verordende het stadsbestuur van Peking in 2012 dat een openbaar toilet niet meer dan twee vliegen mag tellen.



De nieuwe investering moet ervoor zorgen dat de toeristische sector tegen 2020 instaat voor 12 procent van de jaarlijkse economische groei. Vorig jaar bedroeg dat nog 10.8 procent, aldus de overheid.



Chinezen en buitenlanders

De regering voorspelt dat de eigen bevolking van 1,37 miljard mensen tegen 2020 elk jaar 6.4 miljard toeristische uitstappen zal maken, tegenover 4 miljard in 2015. Het aantal buitenlanders dat China bezoekt moet omhoog tot 150 miljoen bezoekers, in vergelijking met de 134 miljoen buitenlanders die vorig jaar China bezochten.



Eerder deze maand maakte het Chinese planbureau bekend dat deze doelen zullen bereikt worden door het aantrekken van privé-investeringen in de toeristische sector. China streeft ernaar zijn dienstenindustrie uit te breiden als tegengewicht voor de aanhoudend zwakke vraag naar Chinese exportgoederen.