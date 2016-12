Dit zijn populairste 'kerstbestemmingen'

Door: redactie

Bij de start van de kerstvakantie trekken traditioneel duizenden Belgen naar de sneeuw, maar ook naar de zon. Dat veroorzaakt vandaag een drukke uittocht op Brussels Airport.



Opvallend is dat de Belgen vaak naar Spanje trekken deze vakantie, en in het bijzonder naar de zonzekere Canarische eilanden. Maar ook Egypte staat opnieuw hoog in de lijst met populaire bestemmingen, zo blijkt uit een rondvraag van TUI.