Wanneer je gaat snorkelen en je het meest waanzinnige gezelschap ooit krijgt

video Je gaat mee met een kleinschalig cruiseschip. Het anker wordt uitgegooid. Je springt met je medereizigers in zee. Je geniet van het snorkelen. En dan gebeurt er iets ongelofelijks dat je nooit nog zal vergeten.

Dat is wat de opvarenden van een cruise van The Great Escape Charter Company hebben meegemaakt.



Wanneer de snorkelaars in zee springen, krijgen ze het gezelschap van enkele nieuwsgierige majestueuze walvissen. Een moeder komt met haar kalfje poolshoogte nemen. Dit is een ervaring om nooit meer te vergeten.



Het straffe staaltje van de natuur deed zich voor in de prachtige wateren voor de kust van Noordwest-Australië. De wondermooie beelden werden op 17 november gemaakt met een drone door kapitein Jeremy Tucker.