Brexit maakt oudjaar in hartje Londen voordeliger dan ooit

De Brexit heeft positieve gevolgen voor reizigers. Wie dit jaar met Oud en Nieuw naar Londen afreist, is daar zo'n 221 euro minder kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van reiswebsites Skyscanner en Trivago.

Het pond is na het in juni aangekondigde Britse vertrek uit de EU weer op het niveau van halverwege de jaren '80. In oktober beleefde de munteenheid zijn slechtste maand sinds de Brexit. De wisselkoers was toen nog maar 1,11 euro. Dat zorgt ervoor dat een weekendje in Engeland, Wales en Schotland een stuk gunstiger uitvalt voor de portemonnee.



Zo wordt de jaarlijkse imposante vuurwerkshow in de Britse hoofdstad met Oud en Nieuw ook haalbaar voor mensen die niet veel te besteden hebben. In opdracht van de Nederlandse krant AD brengt de wereldwijde reiszoekmachine Skyscanner de kosten in kaart voor twee personen en twee nachten, 30 en 31 december. Op diverse activiteiten, een OV-kaart en eten bespaar je nu 100 euro dankzij het gekelderde pond (zie grafiek onderaan).



Voordeliger

Trivago laat op zijn beurt zien dat twee nachtjes spenderen in een driesterrenhotel gemiddeld 117 euro voordeliger is ten opzichte van vorig jaar. Volgens de hotelvergelijkingswebsite zijn driesterrenhotels in Londen op 31 december gemiddeld 24 procent goedkoper en 4- en 5- sterrenhotels zijn 20 procent goedkoper.



In de berekening is uitgegaan van een wisselkoers van 1.36 euro in 2015 en 1.11 euro in 2016. In totaal bespaar je hierdoor, exclusief de reis naar Londen, zo'n 221 euro.



De kosten van vliegtickets zijn niet in de grafiek meegenomen. Deze prijzen fluctueren regelmatig en zijn van meer factoren afhankelijk dan alleen de koers van het pond. Denk aan brandstofprijzen, vraag en aanbod, maar ook aan het tijdstip van boeken.