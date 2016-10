Reusachtig zeiljacht van miljardair breekt alle records

Uit dit beeld blijkt hoe veel groter het jacht is ten opzichte van een zeilbootje © afp.

Proefvaart der superlatieven. In de Duitse havenstad Kiel lag gisteravond het grootste zeiljacht ter wereld voor anker. Voor het eerst werd 3.700 vierkante meter aan volautomatisch zeil gehesen.

Eerst even alle indrukwekkende cijfers op een rij. 'Sailing Yacht A' is 142 meter lang. Het zeiloppervlak is zo groot als een half voetbalveld en de masten zijn 90 meter hoog. Tegenover dit recordjacht lijken andere zeilboten ware lilliputters.



De futuristische driemaster is het nieuwe speeltje van de Russische miljardair Andrey Melnichenko. Topdesigner Philippe Starck tekende het ontwerp. Het gloednieuwe schip beschikt over een panoramadek dat zich net onder de waterlijn bevindt. Daarnaast hoort bij 'Sailing Yacht A' ook een eigen onderzeeër.



Volgens experts zou het prijskaartje van de zeereus die gebouwd werd door German Naval Yards in Kiel, oplopen tot 200 miljoen euro. De officiële aankoopprijs is niet bekend. Het Duitse vaktijdschrift 'Boote exclusiv' meldt dat er slechts zeven motorjachten rondvaren die groter zijn dan dit gigantische zeiljacht.