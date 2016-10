TripAdvisor stopt verkoop van reizen met dierenattracties

Door: redactie

TripAdvisor, de grootste reiswebsite ter wereld, stopt met de promotie en de verkoop van reizen waar toeristen in contact komen met wilde of bedreigde dieren.

Zwemmen met dolfijnen, tijgerwelpjes knuffelen of een ritje op de rug van een olifant. Het zijn trips die je niet langer zal kunnen boeken via TripAdvisor. De reiswebsite lanceert immers een "raak wilde dieren niet aan"-beleid wat erop neerkomt dat je niet langer tickets kan aankopen voor reizen waarbij je ook in contact komt met wilde of bedreigde diersoorten of dieren in gevangenschap.



Samen met het nieuwe verkoopbeleid zal TripAdvisor een educatief portaal lanceren dat reizigers zal informeren over dierenwelzijn en natuurbehoud.



Het is de eerste keer dat een grote reisboekingssite een dergelijk besluit maakt. TripAdvisor kwam tot het voornemen na zes maanden onderzoek en overleg met verschillende dierenwelzijnsorganisaties als PETA en de Global Wildlife Conservation.



TripAdvisor nodigt reizigers ook telkens uit om zelf recensies te schrijven over hun reizen. De bestaande recensies over reizen met dierenattracties zullen wel op de website blijven staan, maar worden gemerkt met een icoontje (een dierenpoot) dat naar het educatieve portaal zal linken.



"De nieuwe strategie en de educatieve aanpak van TripAdvisor tonen aan dat we inspanningen willen leveren om de regels rond gezondheid en welzijn van dieren te respecteren, zeker in sectoren waar beschermende maatregelen niet altijd aanwezig zijn", zegt Stephen Kaufer, CEO van TripAdvisor.



"We danken de tientallen organisaties, ngo's en academici die ons hebben geholpen om onze toekomst als bedrijf mee vorm te geven."

Het nieuwe beleid wordt snel geïmplementeerd. Het educatieve portaal zal begin 2017 zichtbaar zijn op de website.