Europa maakt 70 miljoen vrij voor uitwisseling passagiersdata

12/10/16 - 14u17 Bron: ANP

© epa.

Om lidstaten te helpen met de uitvoering van het besluit om gegevens van vliegtuigpassagiers uit te wisselen stelt de Europese Commissie 70 miljoen euro beschikbaar. Elf EU-landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Ierland, hebben nog geen plannen ontwikkeld, zei EU-commissaris Julian King (Veiligheidsunie).

Het zogeheten Passagiersnamen Register (PNR) moet uiterlijk in mei 2018 operationeel zijn, en Brussel wil dat de lidstaten haast maken. "We moeten onze inspanningen verdubbelen", zei King. De Brit rekent erop dat de elf landen de deadline zullen halen.



EU-landen moeten de gegevens van passagiers, waaronder creditcardgegevens, gaan opslaan en uitwisselen in de strijd tegen terreur en zware criminaliteit. Over het PNR-systeem is jaren onderhandeld, mede vanwege privacybezwaren. King kondigde alvast een "grondige evaluatie" aan van de effectiviteit van de maatregelen.