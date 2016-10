Dit zwembad katapulteert jou recht naar de vakantiehemel

Door:

Door: Karen Van Eyken

video Op 914 meter hoogte temidden van een betoverend Zwitsers berglandschap ligt een spectaculair zwembad dat jou recht naar de hemel brengt. Dankzij een prachtige virale video van deze idyllische vakantiedroom wordt het vijfsterrenhotel Villa Honegg in het dorpje Ennetbürgen momenteel overrompeld door boekingsaanvragen.

Het was reisblogster Fabi Gama die de bal begin deze maand aan het rollen bracht. De Braziliaanse globetrotter postte een filmpje van de infinitypool op haar Instagramaccount en het hek was helemaal van de dam.



Toen ook nog eens het tv-kanaal Discovery Channel de video deelde op social media gingen de beelden heel het internet over. Ondertussen is het al door meer dan 130 miljoen mensen bekeken.



