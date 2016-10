Belgen weer meer op vakantie in eigen land

Door: redactie

Belgen gingen in 2015 weer vaker op vakantie in eigen land. Dat blijkt uit het jaarlijkse reisonderzoek van de algemene directie Statistiek van de FOD Economie. De Belg kiest ook vaker dan in 2014 voor een kortere vakantie van een tot drie nachten.

Vakantiebestemmingen zoals de Belgische kust of de Ardennen zitten in de lift. Vooral voor korte vakanties, van een tot drie nachten, is de stijging opvallend: in 2015 koos 41,7 procent van de Belgen die op een korte vakantie vertrokken, voor een bestemming in eigen land. In 2014 was dat nog 30,3 procent: een stijging van meer dan 10 procentpunt dus. Het aandeel van de Belgen dat voor een korte vakantie voor een verblijf in eigen land kiest, staat daarmee op het hoogste niveau in vijf jaar tijd.



Ook voor lange vakanties, vanaf vier nachten en meer, kozen Belgen vaker voor een verblijf in eigen land, al is de stijging daar minder markant: 13,5 procent, tegenover 11,27 procent in 2014.



Opvallend is ook dat Belgen in 2015 vaker voor een korte vakantie kozen dan voor een langer verblijf. In 2015 waren korte vakanties goed voor zowat 36 procent van het totaal, in 2015 steeg dat tot iets meer dan 41 procent.



Andere cijfers bleven dan weer min of meer stabiel. Net als in 2014 ging ongeveer 60 procent van de Belgen in 2015 op vakantie. Brusselaars gingen het vaakst op reis (68 procent), gevolgd door Vlamingen (63 procent). Walen gaan met 54 procent nog altijd beduidend minder vaak op vakantie dan inwoners van de andere landsdelen.



Ook de favoriete vakantiebestemmingen bleven min of meer stabiel in vergelijking met vorige jaren. Voor korte reizen blijft het eigen land afgetekend het populairste (41,7 procent), gevolgd door Frankrijk (21,2 procent) en Nederland (12,5 procent). Bij de langere verblijven blijft Frankrijk overduidelijk de koploper (25,7 procent), gevolgd door België (13,5 procent) en Spanje (12,9 procent). Ook hier bleef de top drie in vergelijking met 2014 ongewijzigd, al sprong België wel over Spanje naar de tweede plaats.