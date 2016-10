Vrienden waarschuwen hem voor zakkenrollers in Barcelona. Dus maakt hij deze duivelse nepportefeuille

Karen Van Eyken

Jeff Wysaski countert problemen met humor. Toen vrienden hem waarschuwden voor pickpockets in Barcelona, was de Amerikaanse komiek er als de kippen bij om een duivelse verrassing in elkaar te knutselen voor mogelijke dieven. Hij toverde zijn portefeuille om in een 'gemeen' exemplaar.

Wysaski verheugde zich op zijn citytrip maar besloot tegelijkertijd om pickpockets te snel af te zijn. Dus knutselde hij een nepportefeuille in elkaar met enkele duistere geheimen. Het briljante idee deed hij uit de doeken op zijn Facebookpagina waar het heel veel bijval oogstte.



Zo is hij te werk gegaan:

1. Neem een goedkope geldbeugel © Facebook.

2. Zoek een verjaardagskaart uit met een irritant muziekje © Facebook.

3. En een hele hoop glitter © Facebook.

4. Zorg ervoor dat je de verjaardagskaart op maat knipt en plak hem in de portefeuille. Stop ook de glitter erin. De geldbeugel ziet er langs de buitenkant heel normaal uit © Facebook.

5. Maar wanneer zakkenrollers de portefeuille openen, valt er glitter uit en begint een irritant muziekje te spelen... © Facebook.