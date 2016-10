Jetair verdubbelt aantal reisbureaus

Joost Freys

8/10/16 - 03u00 Bron: Het Laatste Nieuws

De nieuwe Boeing 737 MAX (bovenaan) en de 787 Dreamliner (onderaan) in het TUI-kleedje. © Boeing/TUI.

Vanaf eind oktober steekt Jetair, de Belgische marktleider in de reissector, zichzelf in een nieuw kleedje. Een investering van 30 miljoen euro. "We breiden het aanbod fors uit, mét scherpere prijzen", zeggen toplui Elie Bruyninckx en Dirk Van Holsbeke. Ook een verdubbeling van de reiskantoren en fonkelnieuwe vliegtuigen liggen in het verschiet.

De Belgische touroperator, inmiddels goed voor een marktaandeel van 46%, wil aanzienlijk groeien. Voor 2017 wordt gemikt op een omzetstijging met 8%. "We gaan onze trouwe klanten nog meer in de watten leggen en nieuwe reizigers proberen te overtuigen", zegt algemeen directeur Dirk Van Holsbeke. "Daarvoor doen we aanzienlijke inspanningen. Begin dit jaar hadden we 68 eigen kantoren. Vandaag zijn dat er al 91, en de komende jaren gaan we naar 130 kantoren. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk klanten op eenzelfde en herkenbare manier bedienen. Daarnaast zetten we vol in op ons online platform. De mogelijkheden om op onze website een ideale reis te vinden, worden de komende maanden een stuk groter. Met tal van technologische innovaties. Zowel online, als in de kantoren, breiden we ons aanbod vliegvakanties met 30% uit. Dat komt neer op circa 350 extra hotels."



Voor CEO Elie Bruyninckx is het belangrijk dat TUI een sterk prijsimago kan neerzetten. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. "De leidraad is: Follow the smile, een knipoog naar ons bekende logo. Alles moet heel vertrouwd gaan aanvoelen in de reiskantoren, op de website en in de hotels. Maar óók op de weg naar je vakantieadres. Al 13 jaar lang investeren wij in nieuwe vliegtuigen, waarin we onze klanten zoveel mogelijk comfort aanbieden. Die inspanningen zetten wij onverminderd verder. Volgend jaar verwelkomen we alweer een nieuwe Boeing 737 Next Generation in onze vloot. Vanaf 2019 worden vervolgens alle 737's druppelgewijs vervangen door het type MAX, dat nog efficiënter is. We bekijken ook of een uitbreiding van de Embraer-vloot mogelijk is. Dat type vliegtuig, met aan beide kanten van het gangpad slechts twee zetels, is enorm geliefd bij de reizigers. Vooral bij koppels, om evidente redenen. Dat type stelt ons ook in staat om voorzichtig nieuwe bestemmingen uit te proberen."



Of er ook een nieuwe Boeing 787 Dreamliner in aantocht is, wil Bruyninckx nog niet bevestigen. "Er is ambitie, maar die is nog zeer prematuur."