Dit verloren bezoekers Oktoberfest: van doktersbrief tot dildo

© epa.

De 183ste editie van Oktoberfest - waar 5.6 miljoen mensen zo'n 6.3 miljoen liter bier dronken - zit erop. Waar alcohol in het spel is worden mensen vergeetachtig. Stylight maakte met hulp van het Loket voor Gevonden Voorwerpen en de politie in München een overzicht van de meest bizarre gevonden voorwerpen.

© reuters. © afp.

Het totale aantal gevonden voorwerpen ligt dit jaar op 2.915, waaronder 410 mobieltjes, 580 ID-kaarten en 680 kledingstukken. Dat is iets lager dan vorig jaar (2.948), maar gezien het lagere aantal bezoekers (5.6 miljoen tegen 5.9 miljoen vorig jaar) zou je kunnen zeggen dat er in verhouding meer mensen iets zijn verloren.



Boxershorts

Bovenaan de lijst met zoekgeraakte spullen staan kledingstukken. Bezoekers raakten niet alleen hun traditionele Dirndl en Lederhosen kwijt, maar bij het loket doken ook boxershorts op. Het komt veel voor dat dronken bezoekers aan het einde van de dag naakt of halfnaakt over het terrein lopen. Een Engelse bezoeker besloot op de zevende dag van het feest in zijn onderbroek zijn paaldanskunsten te laten zien. De politie van München doopte de dronkelap om tot 'Wiesn fail des Tages' (Oktoberfest-faler van de dag).



Na kleding, worden portemonees en geld veelvuldig verloren. Daarnaast zijn er ook opvallende gevonden voorwerpen zoals trouwringen, kunstgebitten, gehoorapparaten en bloeddrukmeters. In de 'top drie van meest vreemde achtergelaten spullen' (zie infographic onderaan) staat de doktersverklaring op nummer één. De bezoeker in kwestie mocht van de dokter, hoe opvallend ook, niet werken tussen 17 september en 3 oktober 2016. Laten dat nou precies de data zijn van het bierfeest.



Dildo

Soms staat het schaamrood bij de bezoekers op de kaken als zij hun kwijtgeraakte spullen rapporteren bij de politie. Een mannelijke bezoeker had zijn rugzak achtergelaten bij de garderobe. Toen hij deze ging ophalen bleek een voor hem zichtbaar belangrijk item - een dildo - te ontbreken. De politie kon de man helaas niet verder helpen. De dildo is overigens nog steeds spoorloos.



Ook zijn er dure voorwerpen gevonden, waarvan je denkt: waarom neem je die in vredesnaam mee naar een bierfestijn. Zo zijn er twee GoPro's en een iPad nog altijd niet opgehaald. Alle verloren eigendommen kunnen nog tot 1 februari 2017 worden afgehaald bij het Loket voor Gevonden Voorwerpen in München.