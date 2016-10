Nieuwe Tunesische cargomaatschappij mikt op Europa en Afrika

Door: redactie

4/10/16

In de Tunesische hoofdstad Tunis is de luchtvaartmaatschappij 'Express Air Cargo' boven de doopvont gehouden. De maatschappij wil een plaats veroveren op de markt van het cargovervoer tussen Europa en Afrika.

Express Air Cargo wil volgende maand beginnen vliegen met twee Boeing 737's, die elk een capaciteit hebben van 20 ton. "In een eerste fase willen we Noord-Afrika en enkele Europese landen (Malta, Duitsland, Frankrijk en Spanje) omvatten. Vanaf januari willen we richting West- en Centraal-Afrika gaan", aldus topman Anis Riahi. Hij hoopt tegen eind 2018 twaalf vliegtuigen ter beschikking te hebben.



De onderneming stelt al een 100-tal mensen tewerk. Binnen twee jaar zouden dat er 450 moeten zijn.



De Tunesische markt zou slechts 7 procent van de activiteiten van de nieuwe maatschappij gaan uitmaken. Ze zegt al over platforms te beschikken op luchthavens in Casablanca (Mohamed-V) en Parijs (Charles-de-Gaulle).