Londense Tower Bridge drie maanden dicht

1/10/16 - 14u10 Bron: Belga

De Tower Bridge in Londen © Thinkstock.

De Tower Bridge, een van de trekpleisters van Londen, is zaterdag dichtgegaan en zal dicht blijven tot 30 december voor een grondige onderhoudsbeurt. De brug over de Thames is 122 jaar oud en elke dag rijden er zo'n 21.000 voertuigen over.