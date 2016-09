Nog minder toeristen in Turkije na mislukte coup

Door: redactie

Het aantal buitenlandse toeristen in Turkije is in de maand augustus met bijna 38 procent gekelderd in vergelijking met dezelfde maand in 2015. Dat valt allicht toe te schrijven aan een resem aanslagen en de putschpoging van 15 juli in het land. In augustus ontving Turkije 3,18 miljoen toeristen, aldus cijfers van het ministerie van Toerisme.