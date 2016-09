Dit is hoe taxichauffeurs op Schiphol toeristen afzetten (en dit doet PowNed om de oplichterij bloot te leggen)

Door: redactie

28/09/16 - 21u46 Bron: PowNed

video Onofficiële taxichauffeurs die zonder verpinken toeristen bestelen, ook op de Nederlandse luchthaven Schiphol is het een probleem. De Nederlandse beruchte omroep PowNed heeft er genoeg van en wil het 'taxituig' aanpakken. En dat doen ze zoals alleen PowNed dat kan: door onder meer zelf in de rol van taxironselaar te kruipen (en drie uur op het politiekantoor door te brengen) en door "lok-Chinezen" in te zetten.