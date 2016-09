Alain Hubert onder vuur voor organisatie toeristische trip naar poolbasis

Door: redactie

27/09/16

Poolreiziger Alain Hubert organiseert eind december een toeristische trip naar Antarctica. Voor 19.000 euro kan je oudejaarsavond vieren op de Belgische zuidpoolbasis Prinses Elisabeth.



Maar als het afhangt van staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs, gaat de trip niet door. "We gaan bekijken hoe we dit kunnen verhinderen", zegt Sleurs. "De poolbasis Prinses Elisabeth dient niet voor toeristische reizen maar voor wetenschappelijk onderzoek."



Sleurs wil Alain Hubert al twee jaar uit de Belgische poolbasis zetten wegens wanbeheer en belangenvermenging. Maar voorlopig is dat nog niet gelukt.