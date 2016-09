Dode op grootste cruiseschip ter wereld na ongeval met reddingssloep

Door: redactie

13/09/16 - 13u50 Bron: AFP

Archiefbeeld. © afp.

Op de 'Harmony of the Seas', het grootste cruiseschip ter wereld, is vandaag een dode gevallen toen een reddingssloep was losgekomen. Vier anderen raakten zwaargewond, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.