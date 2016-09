Recordaantal Belgen kocht voorbije maanden buitenverblijf in Spanje

Door: redactie

Het aantal Belgen dat een tweede verblijf in Spanje koopt, lijkt geen grenzen te kennen. De eerste jaarhelft van dit jaar waren ze met 1.594, én dat is alweer een record. Dat stelt de Belgische marktleider Azull, die de nieuwe statistieken van de Spaanse registratiekantoren kon inkijken. In Vlaanderen zijn het vooral de Antwerpenaren die massaal in een Spaans buitenverblijf investeren, gevolgd door de Oost-Vlamingen en heel wat mensen uit Vlaams-Brabant.

Tegen eind dit jaar zullen voor het eerst méér dan 3.000 Belgen een tweede verblijf in Spanje gekocht hebben. Dat is zes keer zoveel als in 2008, toen de huizencrisis in Spanje uitbrak en er enorme vastgoedkoopjes te doen waren. Heel wat Belgen maakten deze zomer gebruik van de vakantie om op huizenjacht te gaan. Reden voor de topverkoop: heel wat andere concurrerende landen, zoals Turkije, lijden onder de terreuronrust.



De statistieken van Belgen die de voorbije jaren Spaans vastgoed kochten, zijn hallucinant. In 2008 kochten amper 540 Belgen een Spaanse casa, maar daarna ging het steil bergop: van 1.031 Belgen in 2011 over 2.664 in 2013 tot 2.907 vorig jaar. Sinds 2008, nauwelijks een jaar nadat de eerste gevolgen duidelijk werden van de huizencrisis, werden in totaal al 14.674 Belgen eigenaar van een Spaanse casa.



Opnieuw record

Voor 2016 komen daar naar schatting nog eens 3.188 nieuwe Belgische eigenaars bij, berekende marktleider Azull op basis van de officiële statistieken. En dat zal opnieuw een record zijn. De eerste zes maanden van dit jaar kochten al 1.594 Belgen een vakantiewoning in Spanje. Dat is 3,5 procent méér dan dezelfde periode vorig jaar (1.539).



"Alles wijst op nog betere verkoopcijfers voor de komende maanden, waardoor de markt voor heel 2016 nu al bijna zeker is van een meerverkoop van gemiddeld 10 procent tegenover vorig jaar. Zo waren er deze zomer opvallend meer toeristen in Spanje. In juli ging het om 419.946 Belgische toeristen, wat 3,4 procent meer is dan in juli 2015. We weten dat een aanzienlijk deel ervan de vakantie gebruikt om op huizenjacht te gaan", aldus Marleen De Vijt, CEO marktleider Azull. © Bereal.

Vooral Antwerpenaren kopen in Spanje

Als we naar de Belgische aankopen in Spanje kijken, zijn het vooral de Vlamingen die kopen. In Vlaanderen koopt niemand zoveel Spaanse buitenverblijven als de Antwerpenaren, gevolgd door de Oost-Vlamingen, kopers uit Vlaams-Brabant, West-Vlamingen en Limburgers. Dat stelt Azull op basis van een eigen marktanalyse en de officiële statistieken van de Spaanse registratiekantoren.



"Op basis van een eigen marktanalyse stellen we vast dat tijdens het eerste semester van dit jaar zo'n 600 Antwerpenaren een tweede verblijf in Spanje kochten. Of ongeveer honderd Antwerpenaren per maand. Verder werd er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar Spaans vastgoed gekocht door een 300-tal Oost-Vlamingen, een 250-tal Vlaams-Brabanders, een 200-tal West-Vlamingen en ruim 100 Limburgers", aldus De Vijt.



Onrust in concurrerende landen

Spanje is bij de Belgen al een hele tijd in trek, en dat had de laatste jaren vooral te maken met de vastgoedkoopjes die er te doen waren. Maar zelfs nu de gemiddelde vakantiewoning - bekeken over heel Spanje - zo'n 7,5 procent duurder is geworden ten opzichte van 2015, blijft het land zijn aantrekkingskracht behouden. "Spanje is zich goed aan het herpakken. Voor een tweede verblijf in Spanje betaal je vandaag gemiddeld 275.000 euro. Maar de 'remonte' heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het land profiteert van de te betreuren onrust in andere 'concurrerende' landen zoals Turkije of Tunesië." © Bereal.